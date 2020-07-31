Депутати Прикарпаття просять на ліквідацію наслідків повені ще 1,7 мільярда

Депутати Івано-Франківської обласної ради вважають недостатньою суму 480 млн грн, яку область отримала з держбюджету на ліквідацію наслідків повені, і просять додатково скерувати ще 1,7 млрд грн.

Відповідне звернення депутати Івано-Франківської облради ухвалили на сесії, передає кореспондент Укрінформу.

«…З резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року, для області передбачено 480,0 млн гривень, що є вкрай недостатнім з огляду на масштаби завданої шкоди. Враховуючи вищенаведене, просимо прийняти рішення щодо виділення додаткових коштів з державного бюджету для області в сумі 1,7 млрд гривень», - йдеться у зверненні облради, яке депутати скерували до Президента України Володимира Зеленського, Голови ВРУ Дмитра Разумкова та до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Прикарпатські обранці просять передбачити і можливість фінансування за рахунок коштів державного бюджету видатків на запобігання руйнуванню та пошкодженню відновлених об’єктів у майбутньому і на фінансування комплексу заходів для недопущення стихійного лиха.

Як повідомлялося, внаслідок сильних дощів 22-23 червня в області були підтоплені понад 13 тисяч житлових будинків, зруйновані 276 км доріг, 98 мостів. Під час стихії загинули чотири людини: троє з Верховинського району та один чоловік із селища Ворохта, Яремчанської міської ради.