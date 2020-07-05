Мінфін перерахував регіонам 754 мільйони на ліквідацію наслідків повеней

Для ліквідації наслідків повеней у західних областях України регіонам вже перерахували 754 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"3 липня 2020 року Казначейством перераховано 754 млн грн для здійснення першочергових (невідкладних) заходів, на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, що виникла у червні на територіях Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

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Кошти були виділені з резервного фонду Державного бюджету. Їх розподілили по регіонах відповідно до потреб кожної з областей наступним чином:

Закарпатській ОДА - 30 млн грн;

Івано-Франківській ОДА - 480 млн грн;

Львівській ОДА - 10 млн грн;

Чернівецькій ОДА - 30 млн грн;

Міністерству охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів - 122 млн грн (для Державного агентства водних ресурсів - 92 млн грн і Державного агентства лісових ресурсів - 30 млн грн)

Міністерству внутрішніх справ - 82 млн грн (для Державної служби з надзвичайних ситуацій - 41 млн грн, Національної гвардії - 22 млн грн та Національної поліції - 19 млн грн).

У ДСНС нагадали, що уряд Італії відправив в Україну два гуманітарні вантажі з насосним обладнанням, засобами індивідуального захисту, бензопилами, пересувними електростанціями та наметами 30 червня. Вантаж передали для постраждалого населення Івано-Франківської області.

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Допомогу надало також Королівство Швеція, від якого рятувальники Прикарпаття отримали протипаводкові бар'єри, мішки для піску, котушки для бар'єрів, кабельні стяжки та пожежні напірні рукави. Вантаж прибув 2 липня.

Королівство Данія передало буковинським рятувальникам каски, ліхтарі на каски, рятувальні мотузки завдовжки 50 метрів і два квадрокоптери. Це обладнання буде використовуватися в Чернівецькій області.

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"Крім того, допомогли та сусідні країни. Зокрема, Молдова також передала Буковині бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, яке допоможе боротися з наслідками негоди в регіоні, загальною вартістю 40 000 євро", - відзначають в ДСНС.

Нагадаємо: інтенсивні опади 22-24 червня призвели до паводків у п'яти областях Західної України. За оцінками уряду, потоп перевершив за масштабом паводок 2008.