ВР проголосувала за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней

ВР проголосувала за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо збільшення резервного фонду Державного бюджету для подолання наслідків повеней у Західній Україні.

За відповідний законопроєкт №3776 у цілому з необхідними техніко-юридичними правками на позачерговому засіданні проголосували 350 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими паводками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1 400 млн гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

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