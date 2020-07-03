Шмигаль обіцяє розслідування причин повеней після подолання їх наслідків

Після подолання наслідків повеней в західних областях відбудеться розслідування щодо причин затоплення.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, ми будемо проводити розслідування за результатами паводків. Після того як надамо допомогу людям і ліквідуємо наслідки, необхідно буде розібратися і визначити, які були основні причини", - сказав Шмигаль.

Він припустив, що мільярди коштів, які виділялись за попередні періоди державою на берегоукріплення на Івано-Франківщині, були або використані неефективно, або розкрадені.

"Там були проблеми з ліквідацією наслідків повеней починаючи з 2008 року... Більше 6000 об'єктів навіть не були розпочаті, більше 800 об'єктів не були завершені через ненадання фінансування за цей період з 2008 року. Це тільки в одній Івано-Франківській області. Наслідки ми всі побачили в останніх два тижні, коли випала понаднормова кількість опадів.Ті дамби, берегоукріплення, спеціалізовані споруди для захисту від паводків просто не були зроблені. Тому що мільярди коштів, які виділялись за попередні періоди державою, були або використані неефективно, або розкрадені", - сказав Прем'єр-міністр.

За його словами, це питання до правоохоронних органів.

Крім того, Шмигаль зауважив, що необхідно чітко вибудувати систему захисту лісів і невідворотно карати тих, хто сьогодні "ще має таку наглість займатися" незаконною вирубкою карпатських лісів. Глава уряду також сподівається на спільну роботу з правоохоронними органами в цій галузі.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

Уряд раніше виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

На позачерговому засіданні 2 липня Кабмін ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає виділення ще 2 мільярдів гривень для ліквідації наслідків повеней на заході України.

Фото: КМУ