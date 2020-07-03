Шмигаль сказав, скільки отримають родини загиблих та постраждалі від повені

Шмигаль сказав, скільки отримають родини загиблих та постраждалі від повені

Укрінформ
Держава надасть матеріальну допомогу родинам загиблих під час повені на Заході України у розмірі 200 тисяч грн, власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, – по 300 тисяч гривень на сім'ю. Сім'ям на капітальний ремонт – по 50 тисяч гривень. На відшкодування втрат (власникам) пошкоджених житлових будинків – по 20 тисяч гривень», – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже виділив понад 750 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней. Однак на їх подолання потрібно ще виділити 2 мільярди гривень.

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Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 2 липня Кабмін ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

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