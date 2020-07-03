Шмигаль сказав, скільки отримають родини загиблих та постраждалі від повені

Держава надасть матеріальну допомогу родинам загиблих під час повені на Заході України у розмірі 200 тисяч грн, власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, – по 300 тисяч гривень на сім'ю. Сім'ям на капітальний ремонт – по 50 тисяч гривень. На відшкодування втрат (власникам) пошкоджених житлових будинків – по 20 тисяч гривень», – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже виділив понад 750 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней. Однак на їх подолання потрібно ще виділити 2 мільярди гривень.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 2 липня Кабмін ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.