На подолання наслідків повеней потрібні ще 2 мільярди – Прем'єр

На подолання наслідків повеней у західних областях країни потрібно буде виділити ще 2 мільярди гривень.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Понад 750 млн гривень (вже виділені кошти - ред.) - не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде, додатково, близько 2 млрд грн. Це попередні розрахунки, які від обласних державних адміністрацій», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 2 липня Кабмін ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти (Івано-Франківська область). Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

Уряд раніше виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.