Зсуви "відрізали" від автошляхів сім населених пунктів на Прикарпатті

В Івано-Франківській області 7 населених пунктів залишаються з обмеженим транспортним сполученням. Найбільше - у Верховинському районі.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Обмежено транспортне сполучення до 7 населених пунктів: Верховинський район – 5 (с. Дземброня, с. Бистрець, с. Грамотне, с. Стовпні, с. Кохан - повністю); Косівський район - 2 (с. Космач, с. Брустури - частково), - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті сталися зсуви ґрунту, які заблокували проїзд на дорогах до 23-х населених пунктів у Верховинському районі та до 3-х населених пунктів у Косівському. Пізніше, у селі Шепіт вдалося відновити проїзд.

Загалом, в області повінь пошкодила більше 9 тисяч житлових будинків, зруйнувала 201 км доріг та 93 мости.