Паводок на заході України: залишаються підтопленими 11 населених пунктів

Станом на ранок 3 липня у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 3 липня на території західних областей залишається підтопленими 11 (було 349) населених пунктів: Чернівецька - 7, Львівська - 2 та Тернопільська області - 2”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтоплені 15 (було 14 тис. 456) будинків у Тернопільській області; 81 (було 7 тис. 225) підвал (Івано-Франківська (59), Тернопільська (15), Чернівецька (4) та Львівська (3) області); 172 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Тернопільська (99), Чернівецька (62), Івано-Франківська (9) та Львівська (2) області).

Зруйновано 202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області) та 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 212 мостів (було 265) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб. Протягом доби відкачано 20 тис. 456 м куб. води (з початку робіт – понад 315 тис. 589 м куб); розчищено 20 м автодоріг (з початку робіт – 15,4 км), 460 м русел річок (з початку робіт – 5,06 км), 140 м водовідвідних мереж (з початку робіт – 27,82 км); доставлено для населення 2 тис. 100 кг продуктів харчування (з початку робіт – близько 12 т) та здійснено підвіз 5 тис. л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 36 т).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 563 чоловік та 195 одиниць техніки, з них від ДСНС 433 чол. особового складу та 158 одиниць техніки (з них 1 гелікоптер).

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більше 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На Прикарпатті загинули внаслідок стихії 3 особи.

Уряд 25 червня спрямував майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.