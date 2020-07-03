Зеленський подякував Італії за гумдопомогу для подолання наслідків повені
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Надане Італією обладнання допоможе нам швидше впоратися з ліквідацією наслідків стихії та відновити постраждалу інфраструктуру Прикарпаття. Дякую за оперативність ухвалення вашого рішення та доставку в Україну гуманітарної допомоги», – сказав Зеленський.
Натомість Конте подякував Україні за направлення лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.
Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.
Прем’єр-міністр Італії побажав якнайшвидшого одужання дружині Президента Олені Зеленській.
Як повідомлялося, після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".
16 червня Олену Зеленську було госпіталізовано.