Зеленський подякував Італії за гумдопомогу для подолання наслідків повені

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте подякував за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Надане Італією обладнання допоможе нам швидше впоратися з ліквідацією наслідків стихії та відновити постраждалу інфраструктуру Прикарпаття. Дякую за оперативність ухвалення вашого рішення та доставку в Україну гуманітарної допомоги», – сказав Зеленський.

Натомість Конте подякував Україні за направлення лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.

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Прем’єр-міністр Італії побажав якнайшвидшого одужання дружині Президента Олені Зеленській.

Як повідомлялося, після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня Олену Зеленську було госпіталізовано.