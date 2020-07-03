Президент нагородив двадцятьох рятувальників за мужність

Президент України Володимир Зеленський нагородив рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відповідний указ №267/2020 оприлюднений на сайті Глави держави. Зазначається, що рятувальники нагороджені "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку". Читайте також: Кулеба подякував країнам за допомогу в подоланні наслідків повеней Зокрема, низку рятувальників нагороджено орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За бездоганну службу» III ступеня. Орденом Данила Галицького Президент нагородив полковника служби цивільного захисту Олега Держанівського.