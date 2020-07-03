Кулеба подякував країнам за допомогу в подоланні наслідків повеней

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував усім країнам, які оперативно відгукнулися на звернення України та надали допомогу у подоланні наслідків повеней у західних областях.

Про це він написав у Facebook.

За словами Кулеби, коли стало очевидним, що негода на Прикарпатті набуває катастрофічних масштабів, він негайно дав доручення посольствам і представництвам при міжнародних організаціях звернутися до ЄС, НАТО та держав-партнерів за терміновою підтримкою України у боротьбі зі стихійним лихом.

«Відгук друзів був миттєвим. ЄС майже негайно активував для України механізм цивільного захисту, а низка країн відреагували і поза ним. Це зразковий приклад солідарності Євросоюзу з Україною.

Особливі почуття викликали два літаки Військово-повітряних сил Італії, які приземлилися цього тижня у Львові з гуманітарним вантажем. У важкому для обох країн 2020 році дружба Італії та України пройшла випробовування вірусом і водою», - написав міністр.

За його словами, уряд Італії надіслав пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети, високоякісні мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею та освітлювальною щоглою, надувний човен з двигуном. Допомога на загальну суму майже 360 тисяч євро передана для потреб постраждалих від повеней районів Івано-Франківської області.

Кулеба розповів, що Молдова доправила бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів. Допомога на загальну суму у майже 50 тисяч євро надійшла до Чернівців 27 червня.

Водночас, США виділили 100 тис. доларів на подолання наслідків повені, а Ізраїль закупив 25 тис. пляшок питної води для населення, намети та спальники, які були доставлені до Івано-Франківської області, поінформував керівник МЗС.

"Угорщина - під час візиту Петера Сійярто до Києва варто було лише українській стороні запропонувати задіяти для ремонтів багатонаціональний інженерний батальйон «Тиса» (Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія), як вже наступного дня мій угорський колега публічно підтримав цю ідею", - наголосив Кулеба.

За його словами, Словаччина у межах Механізму цивільного захисту ЄС миттєво відреагувала, повідомивши про готовність свого МВС передати ДСНС України обладнання для ліквідації наслідків повені на загальну суму у понад 80 тисяч євро.

Як поінформував міністр, у четвер пізно ввечері до Івано-Франківської області прибули шведські фахівці і допомога, зокрема, 1,2 кілометра бар'єра від повеней, 250 шлангів та ін. Данія сьогодні надіслала літак до Львова із допомогою для українських рятувальників, яка включає каски з ліхтарями, рятувальні троси та два спеціальних дрони. Це обладнання з міжнародного логістичного хабу пожежно-рятувального центру DEMA у місті Хернінг, уточнив Кулеба.

«Я дякую всім нашим друзям, які простягнули руку допомоги у важку хвилину! Солідарність у важкі часи не забувається, вона надовго залишається у серцях людей і країн», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.