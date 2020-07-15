Компенсації отримали майже всі постраждалі від паводків на Буковині

У Чернівецькій ОДА запевняють, що виплатили компенсації майже усім мешканцям області, які зазнали збитків від паводків.

Про це повідомили на сайті обласної адміністрації.

"Практично усі буковинці, які зазнали збитків через повінь, отримали компенсації. Так, людям, чиї оселі зруйнувала велика вода, виплатили по 300 тисяч гривень, власникам будинків, які необхідно капітально ремонтувати – по 50 тисяч, особам, чиє житло пошкоджено, – 20 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що під час засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступник голови ОДА Олексій Бойко запевнив, що тим людям, які досі не отримали компенсації, виплатять гроші вже до кінця цього тижня.

"Крім того, під час наради ішлося про необхідність відновлення газопостачання у всіх населених пунктах Буковини. Наразі без газу частково залишаються 14 сіл у Вижницькому та Кіцманському районах. Ремонтні роботи тривають", - додали в обласній адміністрації.

Досі залишається ускладненим сполучення із двома селами на Путильщині – Конятин та Лустун, де пошкоджено дороги. Крім того, зруйновано шляхи до сіл Довгопілля, Стебні та Білий Потік, доїзду до них немає. Над відновленням доріг працюють фахівці облавтодору та лісівники.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.