Подолання наслідків повені: Зеленський підписав закон про додаткові 2 мільярди

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету для виділення грошей на подолання наслідків повені в західних областях.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 746-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, закон передбачає збільшення на 2 млрд грн резервного фонду, який сформовано у державному бюджеті для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру й не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

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Зазначається, що документ урегульовує питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Лише на Прикарпатті внаслідок червневої повені було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

Уряд виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з подолання наслідків негоди та звернувся до Ради з проханням погодити виділення ще 2 млрд грн.