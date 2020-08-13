УкраїнськийДонецьк: обласна влада запускає флешмоб

Донецька ОДА запускає флешмоб до Дня Незалежності, щоб привітати українських громадян в ОРДО - заручників російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це 13 серпня повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Донецька ОДА запускає флешмоб до Дня Незалежності України… Напишіть на Фейсбуці свої привітання з Днем Незалежності України до мешканців окупованої Донеччини із гештеґом #УкраїнськийДонецьк, а ми подбаємо про те, щоб доправити ці привітання до адресатів», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що мільйони українців в ОРДО зараз залишаються заручниками російських окупантів, для них українська незалежність – це мир, це свобода, це мрія.

«Ми знаємо і віримо, що окуповані території обов'язково повернуться під український суверенітет. А вже зараз ми можемо подарувати свято, тим, хто живе з Україною в серці», - наголосили в ОДА та закликали громадян взяти участь в цьому флешмобі.

У повідомленні назвали міста Донеччини, які зараз окуповані, – це Новоазовськ, Сніжне, Харцизьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, та десятки інших міст, селищ і сіл, які «завжди були, є і будуть Україною».