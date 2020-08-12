Президент підписав указ про відзначення 29-ї річниці незалежності України
Укрінформ
Володимир Зеленський підписав Указ № 318/2020 «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.
День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України.
Цей день заведено вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.