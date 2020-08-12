Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 808-ІХ "Про оборонні закупівлі", який Верховна Рада ухвалила 17 липня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Глави держави.

Зазначається, що документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Законом також визначається порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Метою закону № 808-ІХ є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки й оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів. Документ спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного та прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, закон передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.