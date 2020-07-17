Закон про державні оборонні закупівлі наближає Україну до НАТО – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував народним депутатам за ухвалення закону про державні оборонні закупівлі, який сприяє інтеграції нашої держави до НАТО.

Про це дипломат написав у Twitter.

"Це чудова новина. Дякую народним обранцям за цей крок. Новий закон про державні оборонні закупівлі важливий для безпеки України, сприяє інтеграції нашої держави до НАТО та ефективному співробітництву у сфері безпеки та оборони зі США", - зазначив Кулеба.

Це чудова новина. Дякую народним обранцям за цей крок. Новий закон про державні оборонні закупівлі важливий для безпеки України, сприяє інтеграції нашої держави до НАТО та ефективному співробітництву у сфері безпеки та оборони зі США. https://t.co/h06VIikeLl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня ухвалила в цілому Закон "Про оборонні закупівлі". Це рішення підтримали 276 народних депутатів.

Закон визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Законом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримка національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору.

Водночас передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.