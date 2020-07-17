Парламент ухвалив закон "Про оборонні закупівлі"

Верховна Рада України 16 липня ухвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі".

Це рішення підтримали 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготували порівняльну таблицю до законопроєкту, вона містить 650 поправок і пропозицій, з яких на засіданні Комітету 430 враховано, 220 - відхилено.

Під час доопрацювання законопроєкту депутати передбачили механізми захисту вітчизняного виробника шляхом врахування інтересів виконавців державних контрактів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі – можливість коригування цін у випадку суттєвих змін фінансово-економічних умов виконання контрактів, застосування критерію "вартість життєвого циклу" під час відбору виконавців, що відповідає кращим стандартам країн-членів НАТО та ЄС, надання пріоритету локалізації виробництва на митній території України та застосування офсетних процедур під час закупівель за імпортом.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 13 травня відправила на повторне друге читання законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Законопроєкт визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

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Документом передбачено затвердження типових державних контрактів, впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової і спеціальної техніки; поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО.

Державним замовникам надається можливість здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими та конкурентними процедурами, здійснювати закупівлі за імпортом.

Законопроєктом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримка національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору.

Водночас передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.

5 грудня 2019 року ВР ухвалила законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі" в першому читанні.

За словами розробників, ухвалення цього документа забезпечить гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС (Директива від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки).