Комітет ВР доопрацював законопроєкти про оборонні закупівлі та розвідку

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час засідання розглянув правки до законопроєктів про оборонні закупівлі, про розвідку та планує найближчим часом ухвалити їх на сесії Верховної Ради.

Про це Укрінформу за підсумками засідання комітету розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Ми почали розгляд проєкту Закону про розвідку (реєстр. № 2412-д, друге читання – ред.). Сьогодні розглядали правки, їх подано понад 200. Були представники розвідувального співтовариства, які коректно, аргументовано допомагали нам із правками і з розумінням ситуації. Я можу сказати, що співпраця відбулась ефективна. Крім того, були колеги, які подавали правки від опозиції, і всі правки знаходили своє відображення. Тож процес триває», - повідомила Верещук, додавши, що закон є засадничим, оскільки йдеться про важливі аспекти національної безпеки і оборони держави.

Відповідаючи на питання коли можна очікувати ухвалення закону, Верещук зазначила, що все залежатиме від ефективності депутатів, які ініціюють законодавчі правки.

«Я прогнозую, що до кінця цієї сесії ми могли б внести, а на наступній проголосувати за Закон про розвідку», - повідомила депутат.

Крім того, комітет доопрацював законопроєкт про оборонні закупівлі.

«Було повторне читання законопроєкту «Про оборонні закупівлі», ми закрили це питання. Направили тепер його на остаточний розгляд Юридичного управління і далі - до зали», - розповіла Верещук.

Вона також нагадала, що напередодні парламент проголосував за законопроєкт щодо змін до закону «Про протимінну діяльність в Україні», і наразі триває його підготовка до другого читання.

«Закликаю усіх, хто має у цьому напрямку знання і досвід, долучитися, тому що це також дуже важливий законопроєкт. І вже найближчого часу ми проголосуємо за нього», - пообіцяла Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня парламент ухвалив за основу законопроєкт №2618 про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні". За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.