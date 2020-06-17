Комітет ВР “завернув” два законопроєкти про амністію

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендуватиме відправити на доопрацювання законопроєкт № 3181 «Про амністію у 2020 році».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рекомендувати відправити законопроєкт на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. 9 – за, 3 – проти. Рішення прийнято», - сказав голова комітету Денис Монастриський.

За словами автора законопроєкту народного депутата Ігоря Фріса, під дію цього документа підпадає близько 900 осіб, тобто, орієнтовно кожна 30-та особа, яка відбуває покарання.

Водночас, заступник міністра юстиції Олена Висоцька під час представлення законопроєкту «Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)» (№ 3397), поданого Кабінетом міністрів, зазначила, що під його дію підпадатиме приблизно 3 тисячі осіб, тобто, орієнтовно 1\10 від усіх тих, хто перебуває в установах виконання покарань.

«Рекомендація Верховній Раді - законопроєкт 3397 відправити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. 11 – за, утрималися – 3. Рішення прийнято», - оголосив Монастирський.

Комітет також рекомендував ВР відхилити законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення» (реєстр. № 3396), поданий Кабінетом Міністрів України.

«Рекомендувати ВР законопроєкт 3396 відхилити. Одноголосно, рішення прийнято», - зазначив Монастирський.