За ґратами в Україні перебувають 149 ветеранів війни - Мін'юст

Наразі в установах виконання покарань перебувають 149 ветеранів війни.

Про це сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька під час зустрічі із заступником міністра у справах ветеранів Олексієм Ілляшенком, інформує пресслужба Мін'юсту.

«На даний час в установах виконання покарань перебувають 149 осіб - ветеранів війни. Сьогодні є потреба в розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій», - сказала Висоцька.

Як зазначається, під час зустрічі сторони обговорили права засуджених, на яких поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також питання щодо створення спільного наказу про взаємодію Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Міністерства у справах ветеранів.

Читайте також: Уряд надав добровольцям право на безкоштовну реабілітацію та лікування

У результаті зустрічі домовились створити робочу групу із взаємодії щодо осіб, які відбувають покарання і є ветеранами війни (учасники бойових дій).