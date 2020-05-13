Уряд надав добровольцям право на безкоштовну реабілітацію та лікування

Кабмін підтримав постанову, якою воїнам-добровольцям надається право проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію коштом держави.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів у Telegram.

«Уряд надав воїнам-добровольцям право проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок держави», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кабмін поширив дію бюджетної програми з санаторно-курортного лікування, соціально-професійної адаптації та психологічної реабілітації на добровольців – учасників бойових дій, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Йдеться про учасників антитерористичної операції, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції до 24 лютого 2018 року у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною поліцією, НГУ, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, але надалі не увійшли до їх складу.

Водночас, згідно із пояснювальною запискою до документа, постановою також передбачено внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України, зокрема, зміна старого найменування Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України.