Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про оборонні закупівлі

Верховна Рада 13 травня відправила на повторне друге читання законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Це рішення підтримали 236 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу

Як зазначається у висновках Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, загалом під час підготовки законопроєкту до другого читання надійшло 470 поправок і пропозицій, з яких 324 було враховано, включаючи враховані частково та редакційно, 146 – відхилено.

Крім того, профільний Комітет під час доопрацювання проєкту закону до другого читання частково врахував зауваження Головного юридичного управління Апарату ВР.

Законопроєкт визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Документом передбачено затвердження типових державних контрактів, впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової і спеціальної техніки; поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО.

Державним замовникам надається можливість здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими та конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі за імпортом.

Законопроєктом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримку національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору.

Водночас передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва та ін.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2398-д “Про оборонні закупівлі".

За словами розробників законопроєкту, ухвалення цього закону забезпечить гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС (Директива від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки).