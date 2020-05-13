ВР провалила звернення до іноземних парламентів з нагоди 75-річчя завершення Другої світової

ВР не змогла ухвалити постанову "Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років".

Відповідний документ 13 травня підтримали 200 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада України закликає до вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни борців з нацизмом і жертв нацизму та схиляє голову перед всіма тими, хто виборов мир і подарував світові право розбудовувати демократичні та вільні суспільства", - йдеться у зверненні.

У проваленому документі український парламент закликав міжнародних партнерів до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави та народи - переможниці, особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України.

У звернені наголошувалося на протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості та дискримінації за расовою, етнічною та гендерною ознаками.

У зверненні також містився заклик до підтримки мультилатералізму, зміцнення солідарності держав задля розвитку міжнародних організацій, демократичних інституцій та захисту прав людини, а також до посилення міждержавної взаємодії задля утвердження верховенства права, безпеки, миру і процвітання на європейському континенті безпеки,

Крім того, Верховна Рада закликала до підтримки мирних ініціатив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів у світі.