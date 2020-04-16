З порядку денного позачергової Ради вилучили законопроєкт "Про оборонні закупівлі"

Президент Володимир Зеленський уточнив порядок денний позачергового засідання Верховної Ради у четвер, з якого вилучив законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі", що мав розглядатися у другому читанні.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття позачергового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"16 квітня 2020 року Президент України Володимир Олександрович Зеленський звернувся до Верховної Ради України з повторним листом щодо вимоги проведення позачергового засідання з уточненим порядком денним, з якого було вилучено проєкт закону №2398-д "Про оборонні закупівлі", друге читання", - сказав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу Президента підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13 годину 16 квітня. На ньому, серед іншого, планувалося розглянути в другому читанні законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".