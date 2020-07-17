Оборонні замовлення: у Тарана назвали чотири проблемні напрямки

Громадське обговорення проблем державного оборонного замовлення (ДОЗ) дозволить пришвидшити їх вирішення як виконавцями, так і замовниками, а визначені чотири напрямки роботи покращать виконання оборонного замовлення в державі.

Про це під час онлайн-брифінгу в Укрінформі на тему «Держане оборонне замовлення: питання сьогодення» повідомив провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України Віктор Дихановський.

«Міністерство оборони України розширює діалог з виробниками озброєння всіх форм власності… За досвідом країн-членів НАТО подібне обговорення сприяє удосконаленню механізму формування та виконання державного оборонного замовлення», - зазначив Дихановський, додавши, що в обговоренні взяли участь представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державного концерну “Укроборонпром”, а також керівники 8 приватних підприємств – виконавців державного оборонного замовлення.

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк підтвердив, що Міноборони здійснює реформування системи управління у сфері військово-технічної політики на умовах, що мають бути вигідними як для замовника, так і для виконавців ДОЗ.

За його словами, учасники зустрічі виокремили чотири питання, які є наразі найкритичнішими в сфері ДОЗ. Зокрема, йдеться про забезпечення ритмічності завантаження виробничих потужностей підприємств та укладання довгострокових контрактів з виробництва продукції оборонного призначення. Вирішення цього питання, запевнили представники Мінекономрозвитку, можливе лише шляхом внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України.

Другим питанням було удосконалення порядку формування ціни оборонної продукції за принципами, що впроваджено у державах-членах НАТО, та впровадження міжнародних стандартів якості в процеси виробництва продукції оборонного призначення.

Третім питанням, наголосив Дихановський, розглядався розрахунок податку на додану вартість і мито при імпорті комплектуючих виробів для виробництва і ремонту озброєння.

«Це реальна проблема, що значно збільшує вартість ремонту військової техніки. Сьогодні пільги зі сплати ПДВ і мита поширюються лише на ті імпортні комплектуючі, що використовуються при розробленні, виробництві і експлуатації озброєння та військової техніки. Але не поширюються на запасні частини для її ремонту», - заявив він.

Для подолання такої несприятливої ситуації уряд планує внести до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується встановити нульовий податок на додану вартість і ввізне мито на запасні частини для ремонту продукції оборонного призначення, поінформував представник НДІ.

Четвертим питанням розглядалося розроблення новітніх зразків озброєння за процедурою форвардних контрактів. Наразі Міноборони розглядає форвардні контракти, як форму державно-приватного партнерства, що доцільно використовувати для залучення приватного капіталу з метою розвитку високотехнологічного озброєння.

«Ми вивчаємо досвід країн НАТО у цій сфері і знаходимо раціональні шляхи його впровадження в умовах України. За форвардним контрактом виконавець зобов’язаний розробити зразок озброєння за власні кошти, а замовник зобов’язаний закупити заздалегідь визначену кількість одиниць цього зразка, якщо його характеристики задовольняють вимогам замовника. Контракти на підґрунті державно-приватного партнерства мають бути вигідними як для Міноборони, так і для оборонних підприємств», - вважає Дихановський.

Фото: www.mil.gov.ua