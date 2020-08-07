Харків потрапив до "червоної" зони через технічну помилку — Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що внесення Харкова до червоної зони епідеміологічної небезпеки сталося через технічну помилку одного з працівників Центру громадського здоров’я.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 7 серпня, за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.

“Сьогодні сталася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси розповсюдили інформацію, яку вони побачили на ресурсі Центру громадського здоров’я. Там була суто технічна помилка одного із працівників, які роблячи ті чи інші моделювання, зробив цю помилку і ця інформація опинилася спочатку на ресурсах ЦГЗ, а потім журналістами вже була розповсюджена, що це нібито офіційна інформація від Міністерства охорони здоров’я. Зі свого боку хочу вибачитися за технічну помилку, яку допустив один із працівників Центру громадського здоров’я”, - сказав Степанов.

Він закликав користуватися офіційною інформацію МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня на ресурсі Центру громадського здоров'я з'явилася нова карта карантинних зон, згідно з якою Луцьк і Тернопіль виключили з червоної зони, а Харків включили до неї.

Харківській міський голова Геннадій Кернес одразу заявив, що у зв’язку з включенням Харкова до червоної зони щодо транспорту ніяких карантинних обмежень не буде.

О 16:30 Харківщину повернули до зеленої зони: такі дані вказані на інтерактивній мапі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Фото: ФБ