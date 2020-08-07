Луцьк і Тернопіль з 8 серпня виходять із “червоної" зони - Степанов

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 8 серпня переведе міста Луцьк і Тернопіль із “червоної” зони епідеміологічної небезпеки у “помаранчеву” та “жовту” відповідно.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цьому засіданні ухвалене рішення, і це дозволяють епідеміологічні показники, місто Луцьк з “червоної” зони перевести у “помаранчеву”. Окрім того, місто Тернопіль, теж це дозволяють епідеміологічні показники, перевести з “червоної” зони до “жовтого” рівня епідеміологічної небезпеки. Ці переведення відбудуться з 8 серпня”, - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.