Франція збудує завод з очищення води на Луганщині

Франція, за прикладом реалізації проєкту будівництва заводу для очищення води в Маріуполі, замислюється про впровадження аналогічного проєкту і в Луганській області.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю Тетяні Поповій в ефірі телеканалу «ДОМ».

«Ми хочемо повторити той самий проєкт, цього разу для північної частини регіону - в Луганській області. Ми вже почали думати над його реалізацією на благо місцевого населення», - зазначив він.

Посол розповів, що такими проєктами Франція хоче підтримати населення Донбасу, тим самим відгукнутися на запит Президента України Володимира Зеленського, з яким він звернувся під час економічного форуму в Маріуполі минулої осені, попросивши іноземних партнерів інвестувати в Донбаський регіон.

Де Понсен висловив упевненість, що нова станція питної води змінить повсякденне життя жителів Маріуполя, і вже через три роки в місті буде питна вода високої якості.

«Через 3 роки вони зможуть пити воду з-під крана, як я завжди це робив у Парижі з часів мого дитинства. Проєкт у Маріуполі став можливим завдяки дуже привабливій позиці з боку французького Казначейства в розмірі 64 мільйони євро: це варто особливо підкреслити. Таким чином, звичайно ж, є повна підтримка, але французька підтримка - це не лише слова, вона має конкретне втілення на місцях і матиме прямий і реальний вплив на життя місцевого населення. Тому я пишаюся цим проєктом, який ми запустили минулого тижня спільно з віцепрем'єр-міністром Олексієм Резніковим», - поділився посол Франції.

Раніше Укрінформ повідомляв, що Франція виділить 64 млн євро кредитних коштів під 0,08% річних для реалізації проєкту забезпечення міста Маріуполя питною водою.