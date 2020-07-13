Франція надасть Маріуполю €64 мільйони кредиту на проєкт із забезпечення питною водою

Франція надасть 64 млн євро кредитних коштів під 0,08 % річних для реалізації проєкту забезпечення міста Маріуполя питною водою.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мова йде про надання пільгового кредиту 64 млн євро на 30 років з 10-річним пільговим періодом зі ставкою 0,08 %. На ці кошти у Маріуполі буде побудована відповідна фільтрувальна станція, водозабори, проведені необхідні дослідження, де саме і як саме брати і забезпечувати питну воду для міста, в якому проживає майже півмільйона мешканців”, - сказав Резніков.

За словами урядовця, проєкт спрямований на забезпечення маріупольців питною водою найвищого стандарту і якості.

Пресконференція у столичній резиденції посла Франції в Україні / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що вказаним проєктом і вже запланованим ще одним проєктом на півночі Луганщини Франція долучається до розвитку Донбасу.

Дипломат зауважив, що проєкт питної води в Маріуполі започатковано в січні 2019 року, відтоді було проведено фінансові й адмінпроцедури для його запуску.

“Усі інженерні роботи будуть розпочаті протягом найближчих тижнів”, - підкреслив де Понсен.

За його словами, планується, що нова станція питної води буде введена в експлуатацію в Маріуполі в 2023, якнайпізніше у 2024 році

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що для запровадження проєкту необхідне підписання субкредитного договору між Мінфіном, Мінреінтгерації, містом Маріуполем та відповідним комунальним підприємством, який і було підписано в ході брифінгу.

“Позитивний досвід Маріуполя стане дороговказом для інших міст, що можна такі проєкти реалізовувати, залучати", - запевнив міністр.

У довідковій інформації, наданій Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у рамках проєкту передбачено будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізацію супутньої інфраструктури м. Маріуполь.

Проєктом також передбачено, враховуючи питання використання водних ресурсів водосховища, розробку до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

Реалізовувати масштабний проєкт з модернізації системи постачання питної води міста допоможуть такі провідні французькі компанії, як Stereau та Beten. Таким чином, французькі підприємства надаватимуть супровід Маріупольській міській адміністрації та Міськводоканалу щодо поліпшення продуктивності та робочих характеристик системи.