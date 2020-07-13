Франція реалізує і планує втілити в Україні низку проєктів на суму €1,5 мільярда – посол

Франція реалізує і планує втілити в Україні на привабливих фінансових умовах цілу низку проєктів на загальну суму 1,5 млрд євро.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час онлайн-пресконференції, присвяченої початку реалізації проєкту з постачання питної води у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми порахуємо ті проєкти, які на сьогодні вже були підписані, реалізуються і були профінансовані, зокрема проєкт щодо поставки МВС вертольотів, а також заплановане на наступний тиждень підписання нового проєкту щодо поставки патрульних катерів для потреб Міністерства внутрішніх справ України, а також щодо водопостачання і решту проєктів на майбутнє, їх загальний бюджет сягне 1,5 млрд євро, що є дуже серйозною сумою», - сказав дипломат.

Він розповів, що Франція розглядає цілу низку проєктів для реалізації в Україні. Основними з них є співпраця у сфері залізничного транспорту, яка може включати як поставку локомотивів, так і модернізацію залізничних колій та залізничної сигналізації в Україні. Крім того, французька сторона разом з міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим працює над проєктом розгортання мережі щодо запобігання та виявлення на ранній стадії раку молочної залози, бюджет якого може сягнути 24 млн євро.

Дипломат акцентував, що йдеться про реалізацію проєктів на привабливих для України фінансових умовах, які є можливими завдяки підтримці з боку казначейства Франції.

«Сьогодні ми працюємо з колегами, щоб цей пакет фінансової допомоги, закріплений Міністерством фінансів Франції за Україною, міг бути повною мірою використаний на користь України», - поінформував де Понсен.