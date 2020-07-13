Франція реалізує і планує втілити в Україні низку проєктів на суму €1,5 мільярда – посол

Франція реалізує і планує втілити в Україні низку проєктів на суму €1,5 мільярда – посол

Укрінформ
Франція реалізує і планує втілити в Україні на привабливих фінансових умовах цілу низку проєктів на загальну суму 1,5 млрд євро.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час онлайн-пресконференції, присвяченої початку реалізації проєкту з постачання питної води у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми порахуємо ті проєкти, які на сьогодні вже були підписані, реалізуються і були профінансовані, зокрема проєкт щодо поставки МВС вертольотів, а також заплановане на наступний тиждень підписання нового проєкту щодо поставки патрульних катерів для потреб Міністерства внутрішніх справ України, а також щодо водопостачання і решту проєктів на майбутнє, їх загальний бюджет сягне 1,5 млрд євро, що є дуже серйозною сумою», - сказав дипломат.

Він розповів, що Франція розглядає цілу низку проєктів для реалізації в Україні. Основними з них є співпраця у сфері залізничного транспорту, яка може включати як поставку локомотивів, так і модернізацію залізничних колій та залізничної сигналізації в Україні. Крім того, французька сторона разом з міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим працює над проєктом розгортання мережі щодо запобігання та виявлення на ранній стадії раку молочної залози, бюджет якого може сягнути 24 млн євро.

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Дипломат акцентував, що йдеться про реалізацію проєктів на привабливих для України фінансових умовах, які є можливими завдяки підтримці з боку казначейства Франції.

«Сьогодні ми працюємо з колегами, щоб цей пакет фінансової допомоги, закріплений Міністерством фінансів Франції за Україною, міг бути повною мірою використаний на користь України», - поінформував де Понсен.

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