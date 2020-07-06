Україна та Нідерланди мають розширити взаємодію у сільському господарстві - посол

Підвищення рівня підготовки фахівців, обмін досвідом та реалізація спільних проєктів між Україною та Нідерландами - такими були основні теми робочого візиту посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова до Асоціації сільського господарства та садівництва Півдня Нідерландів (ZLTO), яка знаходиться у місті Гертогенбос. - посол

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Наше завдання - максимально сприяти українським та нідерландським фермерам у налагодженні взаємодії, а також залученню наукового та освітнього потенціалу для потреб сільського господарства та харчової індустрії", - зазначив Ченцов.

Зі свого боку голова правління Асоціації Вім Бенс наголосив, що Україна має величезні можливості для розвитку фермерства.

"Коли ми дивимося на Україну, то бачимо велику країну з неймовірними можливостями. Але є також над чим працювати. Коли ми говоримо про інвестиції у такі країни, як Україна, треба завжди зважати на інфраструктуру. Наприклад, у ЄС, зокрема у Нідерландах, розгалужена інфраструктура, багато знань, сучасні технології, сприятливі умови для ведення бізнесу. Наші фермери можуть піти до такої країни, як Україна, але їм потрібна інфраструктура: дороги, мережа лабораторій, кваліфіковані спеціалісти на місцях", - сказав він у коментарі кореспонденту Укрінформу.

Учасники зустрічі відзначили позитивний вплив, який земельна реформа матиме на розвиток аграрного сектора в Україні. Водночас, для нідерландських фермерів, особливо представників малих та середніх підприємств, украй важливою є можливість придбання землі у власність, що є традиційним для нідерландських компаній цього сектора. Це також є передумовою для фінансування інфраструктурних проєктів нідерландськими фінансовими інституціями та розширення кредитування для сільськогосподарських компаній.

"Я багато дізнався про Україну, коли навчався у школі, а згодом в університеті. Зокрема про можливості для сільського господарства. Ми говорили з послом України, а також із нідерландським фермером, який працює в Україні. Тож я впевнений, що ми можемо зацікавити Україну нідерландським фермерством і навпаки - нідерландських фермерів Україною", - розповів Укрінформу член правління ZLTO Хендрік Гексема.

Україна та Нідерланди мають використати наявний потенціал для розширення взаємодії у сфері сільського господарства / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Рушійною силою нідерландського аграрного сектора є так званий "золотий трикутник": тісна співпраця між урядом, бізнесом та освітою. Нідерландські профільні університети традиційно входять до рейтингів найкращих у світі у зазначеній сфері. В Україні є також велика кількість навчальних закладів, які готують фахівців у галузі сільського господарства. Однак, існує потреба підвищення рівня підготовки українських фахівців. Цьому може сприяти проведення спільних навчальних програм, студентські обміни, переконаний член ZLTO, директор ПП "Агрофірма Розволожжя", нідерландський інвестор Антон Смітс, який уже 10 років живе та працює в Україні. За цей час він добре вивчив українську мову, культуру, а ще оцінив можливості для роботи в Україні.

"Для нідерландського фермера, який хоче починати в Україні, найперше – треба вивчити культуру. Мені сподобався український підхід: українці розуміють і люблять природу, землю, знають звідки беруться молоко та м'ясо. У Нідерландах все більше людей віддаляються від агросектору. І буває, що люди не замислюються над тим, звідки беруться продукти: мовляв, вони просто є на полицях супермаркетів. А в Україні розуміють, яка це кропітка праця, щоб отримати якісний продукт. Співпраця між фермерами, обмін знаннями, технологіями – усе це дуже важливо. Треба крок за кроком наблизити одне до одного українських та нідерландських аграріїв. Нідерландський підхід до навчання відрізняється від українського: в Україні багато теорії, але не вистачає практики, технологій. І саме співпраця може дати багато позитивних результатів", - підкреслив Смітс.

Свою ефективність уже продемонструвала реалізація спільних проєктів. Зокрема, в Україні за підтримки уряду Нідерландів у 2016-2019 роках було успішно реалізовано трирічний проєкт "Нідерландсько-Український Молочний Центр (DUDC)". На сьогодні перспективним є ініціювання таких проєктів у інших галузях сільського господарства, а також спрямованих на розвиток інфраструктури та підвищення рівня освіти, до реалізації яких можна залучати фінансування Світового Банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, нідерландських банків та інших фінансових інституцій.