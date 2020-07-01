Уряд схвалив проєкт Угоди щодо залучення €25 мільйонів для допомоги фермерам

Уряд схвалив проєкт Угоди про фінансування заходу “Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні”.

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Схвалити проєкт Угоди про фінансування заходу “Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні”. Уповноважити віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену угоду", - йдеться у документі.

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Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту угоди, метою її укладання є залучення допомоги ЄС в обсязі 25 млн євро для покращення процесу прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами. Фінансування надається в рамках пакету допомоги ЄС Україні для боротьби та ліквідації наслідків, пов'язаних з епідемією COVID-19.