На Кіровоградщині запустили міні-завод з виготовлення реагенту для очищення води

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро – Кіровоград» перейшло на технологію власного приготування та дозування гіпохлориту натрію (реагенту, яким знезаражують воду в процесі підготовки).

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"На насосній станції «Зона-1» біля Кропивницького запустили міні-завод з виробництва гіпохлориту натрію. Сировиною для нього є звичайна сіль. Її додають у попередньо підготовлену воду певної температури (влітку теплу воду з мережі охолоджують, а взимку – підігрівають на спеціальному обладнанні). Сіль розчиняється у воді, після чого через неї пропускають електричну напругу. В результаті хімічної реакції утворюється гіпохлорит натрію, який надходить у спеціальні резервуари для зберігання, та водень, який вивільняється в атмосферу без жодної для неї шкоди. До речі, вся лінія виробництва є нешкідливою для працівників та довкілля", - йдеться в повідомленні.

На Кіровоградщині запустили міні-завод з виготовлення реагента для очищення води

Сучасне обладнання, яке використовується на виробництві, не потребує частої заміни електродів – їхній ресурс роботи становить до 15 років, а це зменшує амортизаційні витрати. Повністю установка окупиться приблизно за три роки.

«Перехід на електролізний гіпохлорит дозволяє підприємству вирішити одразу два важливих питання – це і зменшення собівартості підготовки води, і страхування від ризику екологічної катастрофи у разі перебоїв з постачанням реагентів», – зазначає генеральний директор ОКВП «Дніпро – Кіровоград» Роман Ілик.

«Водоканал активізував роботу з залучення коштів Світового банку. В цьому році плануємо реалізувати ще не один проєкт, який дозволить модернізувати системи водопостачання та водовідведення й зробити їх більш ефективними», - повідомив перший заступник голови ОДА Ігор Кузьмін.

Наразі триває монтаж та налаштування ще двох таких електролізних установок – в Олександрії та Знам’янці. Вони запустяться протягом червня.