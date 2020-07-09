Три області за два дні: Зеленський розповів про враження

Президент України Володимир Зеленський, який за два останні дні здійснив робочі поїздки у три області - Чернівецьку та Волинську на заході, а також Луганську на сході, де через лісові пожежі загинули люди і згоріло чимало будинків, зазначає, що скрізь в Україні поруч з лихом продовжується життя.

Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Три області за два дні. Нас єднають і радість, і горе. Стільки спільного у заходу і сходу. Луганщина палає лісовими пожежами, що огорнули села ядучим димом. Буковину та Волинь заливає велика вода. Але скрізь люди працюють пліч-о-пліч зі спеціальними службами, рятують своїх близьких, худобу, домівки, документи, шукають матеріальної підтримки та душевного спокою. Скрізь, поруч з лихом, продовжується життя...", - зазначає Зеленський.

Він нагадав, що триває "Велике будівництво": зводяться дитсадки, школи та стадіони, ремонтуються дороги та мости. Ведуть бізнес українські підприємці, невтомно пропонуючи вирішення проблем і нові ідеї.

"Створюються туристичні маршрути, очікуючи на наших і закордонних відпочивальників. Лихо й радість ходять поруч. Приймаю все й реагуватиму на кожну ситуацію: допоможемо, де треба, підтримаємо в біді, потішимося спільними досягненнями, розвинемо найкращі ідеї", - запевнив глава держави.

"Україна така велика, така різна й така єдина. І за це я її люблю", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебував з робочою поїздкою в Чернівецькій області, яка постраждала від повені, спричиненої інтенсивними опадами 22-24 червня.

Також 8 липня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами, через які загинули люди.

9 липня Президент під час робочої поїздки на Волинь відвідав обласний перинатальний центр у Луцьку.