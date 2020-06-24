Біля Яремча дорогу "Мукачево-Львів" розчистили від тонни каміння

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«На початку доби 24 червня, о 0.30, ліквідовано надзвичайну ситуацію на а/д Н-09 Мукачево – Львів у Микуличині, км 235. Сім годин безперервної роботи двох екскаваторів, двох грейдерів та трьох самоскидів – і сотні тонн каміння та гірської породи, які селевий потік виніс на проїзну частину, на вузькій ділянці дороги та заблокував проїзд – забрано з проїзної частини дороги, проїзд розчищено. Проїзд дорогою Н-09 через Микуличин відновлено», - повідомляє обласна Служба автомобільних доріг.

За їхньою інформацією, потік води з бічного гірського потічка спрямовано у водопропускну трубу.

Наразі на Прикарпатті дощі тривають.

Рятувальники застерігають про можливі селеві потоки в горах, зсуви ґрунту, вихід річок і потічків із берегів.

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Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів зруйновані 110 км доріг та 90 мостів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.