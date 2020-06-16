У Мінрегіоні запевняють: чутки про те, що місцеві бюджети "заженуть під район – від лукавого"

Бюджети територіальних громад в Україні мають бути незалежними від районів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

"Жодні сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1470 територіальних громад, межі яких днями затвердив уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цього приводу раніше у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" №3614.

"Більше ніякого втручання району у бюджети громад. В об’єднаних громадах вже, мабуть, дехто забув, як воно, щоразу випрошувати в району кошти, бо після об’єднання перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А ті громади, які досі лишаються поза реформою, а таких близько 6,5 тисяч громад, можуть про таке тільки мріяти. І мрії, все-таки, збуваються, з огляду на те, що всі 1470 територіальних громад, межі яких нещодавно затвердив Уряд, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом з січня 2021 року. Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову "заженуть під район" – від лукавого", – прокоментував заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Повідомляється також, що виходячи із законопроєкту, доходи і видатки між бюджетами районів та територіальних громад розмежують. Районні бюджети пропонується виключити із системи горизонтального вирівнювання. Тобто, районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом.

Формування районних бюджетів здійснюватиметься коштом дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів та власними доходами: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада; плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА; орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами); інші доходи.

Бюджети 1470 територіальних громад, згідно з чинним бюджетним та податковим законодавством, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Серед їх основних надходжень: ПДФО 60 %; місцеві податки і збори; рентні платежі; акцизний податок; доходи від використання комунального майна; плата за надання адміністративних послуг; трансферти (дотації, субвенції) тощо.

У Мінрегіоні наголошують, що 1470 територіальних громад будуть незалежними – органи влади районного рівня не матимуть на них жодного адміністративного та фінансового впливу.

Як повідомлялося на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет Міністрів завершив один з етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.

Також повідомлялося, що за пропозицією Кабміну в Україні в рамках адміністративно-територіальною реформою можуть створити 129 нових районів замість 490.