Президент України Володимир Зеленський відвідав лабораторію мікробіологічних досліджень держустанови «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.

"Глава держави оглянув лабораторію центру та приміщення, де приймають зразки біоматеріалу, відібрані для тестування на наявність COVID-19. Співробітники показали Президенту медичну техніку, зокрема ампліфікатор, придбаний для центру меценатами", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, Зеленський обговорив з персоналом центру проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом для підготовки системи охорони здоров'я до можливої другої хвилі поширення коронавірусної хвороби в Україні.

Також Президент поцікавився ситуацією з виплатою доплат до заробітних плат медикам, які борються з COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував, що гроші в казначействі на такі виплати є, і вже підписані відповідні кошториси. Незабаром медики отримають передбачені законом доплати, запевнив він.

"Ми повинні все перевіряти. Навіть коли гроші знайшли, вони не доходять до лікарів. І це по всій країні. Все треба вручну нам перевіряти з головним санітарним лікарем. Це неправильно. Треба точно знати, що гроші доходять", – зауважив Глава держави.

Читайте також: Зеленський на два дні приїхав на Хмельниччину

Також співробітники центру поскаржилися Зеленському на брак професійних кадрів. Зокрема, існує проблема з підготовкою лаборантів, які працюють над мікробіологічними дослідженнями.

Президент ознайомився з роботою обласного лабораторного центру у Хмельницькому // Фото: ОП

Своєю чергою Ляшко зауважив, що останніми роками в Україні взагалі не готували відповідних фахівців.

Зеленський закликав працівників лабораторії оперативно повідомляти про можливі проблеми, які виникають у роботі.

"Це дуже важливі речі. Поки не побудуємо систему в країні, будемо так спілкуватися", – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.