У Кабміні може з’явитися віцепрем'єр з питань ОПК - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція заходу наживо відбувалася на сторінці глави держави у Facebook.

"У нас буде не міністр ОПК, у нас буде віцепрем'єр з ОПК і промисловості. Буде віцепрем'єр, тому що він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а й координувати декілька підприємств", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що минулого тижня дав доручення на базі РНБО провести кадровий підбір.

"Ми їм (РНБО - ред.) дали всього 10 днів. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, я теж входитиму до цієї комісії, прийдуть люди, які нам покажуть стратегії", - поінформував Президент.

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Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.