Крута кава у Хмельницькому: Зеленський прогулявся центром міста

Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій кав’ярні.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

«Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії», – зауважив глава держави.

В ОП зазначили, що вечорами в цій частині міста зазвичай збирається багато молоді, і візит Президента викликав неабиякий ажіотаж – містяни оточили кав’ярню, бажаючи привітатися з ним та зробити фото.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.