Степанов доручив налагодити комунікацію медиків на Київщині щодо прийому хворих з COVID-19

Степанов доручив налагодити комунікацію медиків на Київщині щодо прийому хворих з COVID-19

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив Департаменту охорони здоров‘я Київщини налагодити комунікацію між працівниками екстреної меддопомоги та стаціонарними закладами щодо прийому хворих на COVID-19.

Про це Степанов написав у Facebook за результатами відвідування Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Працівники медзакладу зверталися з проханням втрутитися та допомогти вирішити проблеми, які виникли на рівні місцевого керівництва. Зокрема, є скарги на те, що між екстренкою та стаціонаром відсутній діалог. Йдеться про випадки, коли лікарні відмовляються приймати у швидкої пацієнтів з підозрою або хворих на COVID-19", - написав Степанов.

Він додав, що такі речі є неприйнятними, адже від логістичних помилок залежить здоров’я та життя людей.

"Керівництво департаменту охорони здоров‘я Київщини має завдання налагодити роботу та комунікацію на місцях, відзвітувати Міністерству та поставити питання на постійний контроль", - додав Степанов.

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Він додав, що для покращення діалогу між медичними працівниками потрібне не одноразове рішення, а система, яка працює.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль провів зустріч з працівниками на станції екстреної медичної допомоги КНП Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у Білій Церкві в рамках робочої поїздки глави уряду до Київської області.

Прем'єр-міністра на Київщині супроводжували міністр охорони здоров’я Максим Степанов, т. в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін та міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

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