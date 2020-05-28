Військовий сапер знайшов на околиці Попасної історичні артефакти
Про це повідомив музей на своїй сторінці в Facebook.
«Серед цих знахідок найдавнішим можна назвати бронзове люстерко Зрубної культури ХV-XI століть до н.е. Жінки носили такі люстерка, прив’язавши шнурком до стегна. Можна припустити, що у однієї з них цей шнурок обірвався, і люстерко назавжди лишилося втраченим», - ідеться в повідомленні.
Поряд з люстерком сапер знайшов у лісі кілька крапель міді. Неподалік від місця знахідки, згідно археологічного звіту, була копальня міді, а біля неї – доісторична збагачувальна фабрика руди.
Дзюбенко також передав музею натільний хрест ХІХ століття з ликами святих та морський царський військовий ґудзик приблизно тієї ж доби.
Серед його знахідок також є наперсток, стремено, залишки детонатора 5-сантиметрової мінометної міни, залишки від німецького снаряду, німецькі гільзи, кулі тощо.
Фото: Facebook