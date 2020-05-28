Військовий сапер знайшов на околиці Попасної історичні артефакти

Сапер 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сергій Дзюбенко за допомогою металошукача знайшов на південній околиці Попасної цінні історичні артефакти, які передав до Попаснянського районного краєзнавчого музею.

Про це повідомив музей на своїй сторінці в Facebook.

«Серед цих знахідок найдавнішим можна назвати бронзове люстерко Зрубної культури ХV-XI століть до н.е. Жінки носили такі люстерка, прив’язавши шнурком до стегна. Можна припустити, що у однієї з них цей шнурок обірвався, і люстерко назавжди лишилося втраченим», - ідеться в повідомленні.

Поряд з люстерком сапер знайшов у лісі кілька крапель міді. Неподалік від місця знахідки, згідно археологічного звіту, була копальня міді, а біля неї – доісторична збагачувальна фабрика руди.

Дзюбенко також передав музею натільний хрест ХІХ століття з ликами святих та морський царський військовий ґудзик приблизно тієї ж доби.

Серед його знахідок також є наперсток, стремено, залишки детонатора 5-сантиметрової мінометної міни, залишки від німецького снаряду, німецькі гільзи, кулі тощо.

Фото: Facebook