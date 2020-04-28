У Херсоні з’явиться археологічний музей – артефакти поєднають з новими технологіями

У Херсоні створять інтерактивний археологічний музей, який матиме право зберігати частину національного музейного фонду України.

Як повідомив завідувач науково-дослідної археологічної лабораторії Херсонського державного університету Сергій Нємцев, відповідне рішення було ухвалено в понеділок, 27 квітня, на вченій раді вишу, передає Суспільне.

"Вже більше 10 років ми вели розмову про те, що музей потрібно створити, тому що у нас вже достатньо велика кількість колекції, яка зберігається на території археологічної лабораторії. Це буде справжній археологічний музей, такий, як був колись в Херсоні на початку ХХ століття створений Віктором Гошкевичем, який був викладачем нашого університету. Основу колекції будуть становити матеріали здобуті в результаті археологічних робіт експедиції ХДУ, з Білозерского поселення та з городища Скелька", – розповів Нємцев.

Створений музей матиме право зберігати частину національного музейного фонду України. Нині в області таких тільки два – Херсонський обласний краєзнавчий музей та Херсонський обласний художній музей.

"Тепер будемо створювати третій – археологічний музей. Він буде розташований на території Херсонського державного університету. Де саме, питання подальшої дискусії. Ми також хочемо зробити його максимально інтерактивним, аби нові технології та артефакти взаємодіяли", – зазначив Сергій Нємцев.

Також він додав, що конкретної дати відкриття немає, адже попереду – багато роботи. Однак після оформлення всіх експозицій музей має бути відкритим для вільного відвідування жителями та гостями міста.

Фото: Ольга Єщук, Facebook