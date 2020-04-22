Закриті магазини та КПП на в'їздах: через спалах CОVID-19 у Подільську - жорсткий карантин

На Одещині міська влада Подільська, де підтверджено 38 випадків COVID-19, вирішила запровадити комплекс додаткових протиепідемічних заходів.

Про таке рішення комісії з ТЕБ і НС виконкому міськради повідомляє офіційний веб-сайт міста.

"На позачерговому засіданні комісії з ТЕБ І НС виконкому Подільської міськради ухвалено рішення "Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території міста", оскільки епідемічна ситуація залишається неблагополучною. Амбулаторно підтверджено 38 випадків захворювання, в тому числі 2 - летальні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вирішено, зокрема, "заборонити роботу всіх суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання та обслуговування відвідувачів, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами", - йдеться у повідомленні.

Вирішено в Подільській міській лікарні та Центрі первинної медико-санітарної допомоги тимчасово припинити амбулаторний прийом та госпіталізацію ургентних хворих, а також "забезпечити проведення лабораторного обстеження всіх хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та медичного персоналу на коронавірусну інфекцію методом ПЛР-діагностики".

Медпрацівників віком понад 60 років відправлять на самоізоляцію терміном на 14 днів.

Також заборонено роботу транспортних підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах і в режимі таксі, та рекомендовано населенню "мінімізувати перебування у громадських місцях" до закінчення карантинних заходів. Читайте також: В Одесі закрили всі ринки та обмежили доступ на кладовища

Також вирішено заборонити проїзд транзитних транспортних засобів через місто Подільськ.

Працівникам п'яти контрольно пропускних пунктів (карантинних постів) доручено здійснювати моніторинг транспортних засобів, які проїжджають для забезпечення життєдіяльності міста, а також пропуск транспорту спецпризначення МОЗ, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ, служби зв’язку, Укрпошти, Нової пошти, інкасаторських машин та медико-санітарного транспорту.

Працівникам Подільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» забезпечити моніторинг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, підозр на COVID-19 серед населення з метою своєчасного проведення протиепідемічних заходів та здійснити заключні дезінфекції у кожному вогнищі підозри на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, через зростання кількості хворих на COVID-19 у Подільську, в тому числі інфікування коронавірусом восьми медпрацівників міста, Одеська облдержадміністрація ввела посилені карантинні заходи у місті та районі. Закрито на карантин та взято під охорону нацгвардійцями і поліцейськими міську лікарню, триває тестування ПЛР-методом всіх медпрацівників і пацієнтів, здійснено дезінфекцію всіх приміщень, триває встановлення контактного кола захворілих осіб.

Станом на 22 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 151 випадок захворювання на COVID-19.