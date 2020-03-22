У Харкові виділили ще 40 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Виконком Харківської міської ради виділив з резервного фонду міського бюджету ще 40 млн гривень на боротьбу з коронавірусом.

Про це сказав на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці гроші, 40 млн гривень, підуть на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту. Йдеться про закупівлю в Німеччині 20 апаратів штучного дихання за ціною 1, 2 млн гривень кожен. За домовленістю з виробником, як тільки гроші виділимо, апарати надійдуть до міста ", - зазначив Терехов.

Для лікарень міста вже придбали 16 апаратів УЗД та 5 апаратів ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня під час позачергової сесії Харківська міська рада виділила на боротьбу з коронавірусом 20,5 млн грн.

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Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали. Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.

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Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так: Дніпропетровська область — 2; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); м. Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1; Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Фото: АА