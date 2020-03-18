У Львові запустили авто з гучномовцями, які інформують про коронавірус

По Львову відсьогодні до кінця карантину їздитимуть машини з гучномовцями, які інформуватимуть про ситуацію в місті у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таких машин буде 6 — по одній в кожному районі міста, а також 5 машин управління безпеки міста, повідомляє пресслужба міської ради.

"Так, наразі 6 автомобілів вже курсують містом, а ще 5 автівок управління безпеки міста почнуть курсувати сьогодні, о 18.00 год. Інформування населення триватиме впродовж всього карантину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник Управління безпеки міста Львівської міської ради Юрій Діль, одна з автівок обладнана камерами відеоспостереження, дронами та має доступ до системи відеоспостереження.

"Ми будемо інформувати львів'ян про актуальну інформацію про ситуацію у місті щодня", — підкреслив Юрій Діль.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив: "Дуже важливо, щоб старші люди залишались вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів, — написав Садовий у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.