13 закладів майже на 500 ліжок: лікарні Київщини готові приймати хворих

Медичні заклади Київської області у разі потреби готові приймати хворих на коронавірус.

Про це поінформував в.о. голови Київської ОДА Василь Володін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заклади охорони здоров'я Київщини готові приймати людей, у яких зафіксовано коронавірус. В області 13 медзакладів мають боксовані інфекційні відділення на 487 ліжок. З них 201 ліжко у 105 боксах, ще 347 ліжок можуть бути перепрофільовані під інфекційні у разі потреби. Крім того, усі лікарі переведені на посилений режим роботи", - сказав він.

Володін зазначив, що приміське сполучення Київщини повністю заборонене, крім випадків, пов'язаних із доставкою працівників до робочих місць. "Враховуючи це, нами підготовлене звернення до керівників райдержадміністрації про забезпечення транспортом медичних працівників, щоб вони могли добиратися до роботи. Це питання зараз на контролі, воно буде вирішено", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. 17 березня Covid-19 підтверджено у Київській області - у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

На території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації.