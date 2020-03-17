Усі 14 госпіталізованих у Львові повернулися з-за кордону і мають симптоми ГРЗ

Усі 14 осіб, госпіталізованих до Львівської інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону і мають симптоми респіраторного захворювання у легкій або середній формі.

Про це пресслужба облдержадміністрації.

"Станом на сьогодні у Львівській інфекційній лікарні шпиталізовано 14 пацієнтів із підозрою на коронавірус. Усі пацієнти різного віку, усі повернулися з-за кордону, і в усіх присутнє респіраторне захворювання середньої або легкої форми", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрія Васька, тести пацієнтів відправлені на Київ для детального аналізу.

Загалом, розповів він, медики області щодоби отримують від 12 до 20 звернень від осіб, які підозрюють у себе коронавірус. При відсутності епідеміологічного анамнезу, тобто повернення з-за кордону, і при легкому стану пацієнтів відпускають під спостереження сімейного лікаря.

Усі бригади екстреної медичної допомоги з кінця цього тижня будуть переведені в режим транспортування пацієнтів із підозрою на коронавірус. Їх забезпечать засобами захисту.

Як наголосив Васько, усіх пацієнтів із епідеміологічного вогнища і з наявним респіраторним захворюванням, навіть у легкій формі, госпіталізовують в інфекційну лікарню. Інфекційна лікарня може залучити до 400 працівників медичного персоналу для надання допомоги пацієнтам із коронавірусом.

«Лікарню уже звільнили від пацієнтів з іншими патологіями та підготували до боротьби із коронавірусом. Лікарня буде приймально-сортувальним пунктом, там визначатимуть маршрут пацієнта після огляду інфекціоністом та проведення аналізу. Лікарня може прийняти 410 пацієнтів, з них 10 - на штучну вентиляцію легень. Проводимо також завершальні підготовчі роботи в інших медичних заклади», - акцентував керівник департаменту.

Триває процедура закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих масок та інших засобів для проведення оксигенації пацієнтів і надання реанімаційної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

З 14 госпіталізованих у Львові п'ятеро мешканців облцентру, в тому числі двоє дітей.

Фото: AA