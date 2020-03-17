Вісьмох українців лікують за кордоном, понад 700 на карантині — МЗС

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять вісім громадян України, на карантині перебувають 748 наших співвітчизників.

Такі дані станом на 23.30 16 березня повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«8 громадян України проходять лікування: по 2 в Німеччині, Італії та Польщі, по 1 – в Молдові та ОАЕ», - поінформував він.

За інформацією міністра, 5 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали.

На карантині перебувають 748 громадян України, зокрема у Єгипті – 712 ( у двох готелях), у Японії і Бразилії – по 16, у Молдові – 3, у РФ – 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу – це сталося в Італії 13 березня.

294 громадянина України було евакуйовано: 45 з Китаю 25 лютого, 37 – з лайнера Grand Princess 12 і 16 березня, 123 – з Італії 15 березня, 15 – з Греції і 74 – з Лівану 16 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883 особи, а тих, хто помер – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.