У Дніпрі лікарня на 34 мільйони купила засоби для порятунку хворих на коронавірус
Про це повідомлено на порталі ProZorro.
З інформації відомо, що у фірми «Медгарант» медична установа придбала 30 апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для порятунку хворих на коронавірус. З них 15 апаратів експертного класу, 15 середнього для інтенсивної терапії та ще 5 - мобільних.
Крім цього, в лікарні № 21 поставлять п'ять портативних апаратів вентиляції легенів. Також закуплять 30 моніторів пацієнта для діагностики і спостереження, концентратори кисню і ларингоскопи. Ще за 1,2 мільйона куплять ультразвукову систему діагностики.
Згідно з тендером, обладнання з'явиться в лікарні до 15 квітня.
Як повідомляв Укрінформ, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що місто виділило на боротьбу з коронавірусною інфекцією майже стільки ж коштів, як і уряд для всієї країни — 98 млн грн.